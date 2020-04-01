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Меган Маркл и принц Гарри получат 2,5 миллиона долларов на охрану

01.04.2020 15:52 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Без охраны не останутся. Меган Маркл и принц Гарри получат  2,5 миллиона долларов на охрану. Деньги выделит отец Гарри - принц Чарльз. Накануне супруги переехали из Канады в США, где президент Дональд Трамп заявил, что правительство Америки не намерено выделять средства из бюджета для охраны пары. Ранее таким отказом ответила и Канада.

 
 
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Без охраны не останутся. Меган Маркл и принц Гарри получат  2,5 миллиона долларов на охрану. Деньги выделит отец Гарри - принц Чарльз. Накануне супруги переехали из...
 
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