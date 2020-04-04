Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Российская экономика потеряет рабочие места Ущерб от продления карантина до конца апреля просчитывают российские эксперты. Для экономики соседей это может стоить потерей десятков тысяч рабочих мест. Такое...

Ущерб от продления карантина до конца апреля просчитывают российские эксперты. Для экономики соседей это может стоить потерей десятков тысяч рабочих мест. Такое мнение высказал руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин. К маю ряд малых и средних бизнесов просто перестанут существовать. К тому же карантин негативно скажется на сельском хозяйстве - оно не может "простаивать" без последствий.