|
Российская экономика потеряет рабочие места
04.04.2020 21:58 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTУщерб от продления карантина до конца апреля просчитывают российские эксперты. Для экономики соседей это может стоить потерей десятков тысяч рабочих мест. Такое мнение высказал руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин. К маю ряд малых и средних бизнесов просто перестанут существовать. К тому же карантин негативно скажется на сельском хозяйстве - оно не может "простаивать" без последствий.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ущерб от продления карантина до конца апреля просчитывают российские эксперты. Для экономики соседей это может стоить потерей десятков тысяч рабочих мест. Такое...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)