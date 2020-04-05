|
Пожар в деревне Бабенки в Новой Москве
05.04.2020 15:38 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTОколо стройплощадки новой инфекционной больницы вспыхнули несколько палаток. Площадь возгорания составила 90 квадратных метров. Погиб 1 человек. Причина ЧП уточняется. По одной из версий, пожар произошел из-за дровяной печки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Около стройплощадки новой инфекционной больницы вспыхнули несколько палаток. Площадь возгорания составила 90 квадратных метров. Погиб 1 человек. Причина ЧП...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)