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Пожар в деревне Бабенки в Новой Москве

05.04.2020 15:38 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Около стройплощадки новой инфекционной больницы вспыхнули несколько палаток. Площадь возгорания составила 90 квадратных метров. Погиб 1 человек. Причина ЧП уточняется. По одной из версий, пожар произошел из-за дровяной печки.

 
 
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Около стройплощадки новой инфекционной больницы вспыхнули несколько палаток. Площадь возгорания составила 90 квадратных метров. Погиб 1 человек. Причина ЧП...
 
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