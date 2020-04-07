Резонансное убийство журналиста и его невесты в Словакии: приговор вынесли экс-военному

Источник материала: Tut.by

Специализированный суд в словацком городе Пезинок неподалеку от Братиславы в понедельник отправил в тюрьму на 23 года экс-военнослужащего, 37-летнего Мирослава Марчека, который сознался в резонансном убийстве журналиста Яна Куциака, его невесты Мартины Кушнировой, а также предпринимателя Петра Молнара, сообщила журналистам председатель сената суда Ружена Сабова.



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В решении суда констатируется, что Марчек при совершении убийств действовал хладнокровно, без проявления эмоций, а позднее не чувствовал никакой вины, сострадания или страха. Марчек не присутствовал при вынесении приговора. Ранее он признал свою вину, передает РИА «Новости» .

В конце декабря прошлого года суд приговорил к 15 годам лишения свободы Золтан Андруско, названного посредником в совершении преступления. В ходе процесса признал вину и заключил сделку со следствием.

В феврале 2018 года в селении неподалеку от Братиславы был застрелен в своем доме журналист Ян Куциак, занимавшийся расследованиями о связях представителей политической верхушки и теневого бизнеса, а также его невеста Мартина Кушнирова.

Куцияк, в частности, расследовал деятельность компаний, связанных со словацким бизнесменом Марианом Кочнером. За год до убийства журналист сообщал властям о слежке и поступающих от Кочнера угрозах, однако никаких мер принято не было. Кочнеру также предъявлено обвинение.

Это событие вызвало массовые антиправительственные демонстрации и привело к внутриполитическому кризису в республике. Многим видным политикам, включая премьера Роберта Фицо, пришлось покинуть свои посты .