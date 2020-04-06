Глава ВОЗ напомнил, кому в первую очередь нужны защитные маски

Источник материала: Tut.by

Эксперты опасаются, что использование защитных масок среди населения во время пандемии может усугубить нехватку этих средств защиты для людей, которые в них больше всего нуждаются. Об этом 6 апреля заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.



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Глава организации отметил, что многие страны рекомендовали использование медицинских и немедицинских масок как средство предотвращения распространения COVID-19. Но, по его словам, эти средства защиты в первую очередь должны быть предоставлены работникам здравоохранения.

— Мы знаем, что медицинские маски могут помочь защитить работников здравоохранения, но их не хватает во всем мире. Мы обеспокоены тем, что массовое использование медицинских масок населением может усугубить нехватку этих специализированных средств для людей, которые в них больше всего нуждаются, — цитирует главу ВОЗ пресс-служба организации.

Он отметил, что есть места, где из-за дефицита этого товара работники здравоохранения подвергаются реальной опасности.

В ВОЗ напоминают, что маски нужны работникам здравоохранения, людям, которые болеют, и тем, кто ухаживает за заразившимся.

Кроме того, он отметил, что маски — это лишь одна из мер по предотвращению заражения. Необходимо помнить о том, что надо мыть руки, чихать и кашлять в локоть или салфетку, соблюдать дистанцию и не трогать лицо руками.