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США предложили 10 млн долларов за сведения о лидере «Хезболлах» в Ираке
11.04.2020 13:48 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вашингтон предложил вознаграждение до 10 млн долларов (9,1 млн евро) за информацию о Мухаммаде Кавтарани — лидере ливанской шиитской группировки «Хезболлах» в Ираке. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщили в Госдепартаменте США.
По его данным, Кавтарани частично взял на себя политическую координацию парамилитаристских формирований в этой стране, имеющих связи с Ираном. Ранее эту задачу выполнял иранский генерал, командующий спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. Последний был убит в начале января.
Кавтарани с 2013 года фигурирует в списках международных террористов, составленных США. Вашингтон в 2019 году объявлял награду в 10 млн долларов за информацию, которая может помочь нарушить финансирование «Хезболлах».
Убит в результате удара с беспилотника
Генерал Касем Сулеймани
В качестве возмездия за убийство Сулеймани Иран 8 января обстрелял две военные базы в Ираке, на которых дислоцировались военнослужащие США. Спустя несколько часов после обстрела иранские военные по ошибке сбили украинский пассажирский самолет, в результате погибли все находившиеся на борту 176 человек.
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Кавтарани с 2013 года фигурирует в списках международных террористов, составленных США. Вашингтон в 2019 году объявлял награду в 10 млн долларов за информацию, которая...
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