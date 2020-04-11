США предложили 10 млн долларов за сведения о лидере «Хезболлах» в Ираке

Источник материала: Tut.by

Вашингтон предложил вознаграждение до 10 млн долларов (9,1 млн евро) за информацию о Мухаммаде Кавтарани — лидере ливанской шиитской группировки «Хезболлах» в Ираке. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщили в Госдепартаменте США.



Фото: Reuters

По его данным, Кавтарани частично взял на себя политическую координацию парамилитаристских формирований в этой стране, имеющих связи с Ираном. Ранее эту задачу выполнял иранский генерал, командующий спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. Последний был убит в начале января.

Кавтарани с 2013 года фигурирует в списках международных террористов, составленных США. Вашингтон в 2019 году объявлял награду в 10 млн долларов за информацию, которая может помочь нарушить финансирование «Хезболлах».

Убит в результате удара с беспилотника

Генерал Касем Сулеймани был убит 3 января по приказу президента США Дональда Трампа в результате совершенного беспилотниками ракетного удара в районе международного аэропорта Багдада. Вскоре после смерти Сулеймани духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назначил его преемником бригадного генерала Эсмаила Каани.

В качестве возмездия за убийство Сулеймани Иран 8 января обстрелял две военные базы в Ираке, на которых дислоцировались военнослужащие США. Спустя несколько часов после обстрела иранские военные по ошибке сбили украинский пассажирский самолет, в результате погибли все находившиеся на борту 176 человек.