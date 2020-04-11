Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Индонезии вулкан Анак-Кракатау выбросил столбы пепла Полиция и военные готовы в случае необходимости провести эвакуацию людей, живущих в населенных пунктах, которые находятся недалеко от огненной горы. По словам...

Полиция и военные готовы в случае необходимости провести эвакуацию людей, живущих в населенных пунктах, которые находятся недалеко от огненной горы. По словам экспертов, первый столб пепла поднимался на высоту 200 метров, а второй - на 500. Облако вулканического пепла до сегодняшнего утра двигалось в северном направлении.