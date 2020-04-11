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В Индонезии вулкан Анак-Кракатау выбросил столбы пепла

11.04.2020 15:36 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Полиция и военные готовы в случае необходимости провести эвакуацию людей, живущих в населенных пунктах, которые находятся недалеко от огненной горы. По словам экспертов, первый столб пепла поднимался на высоту 200 метров, а второй - на 500. Облако вулканического пепла до сегодняшнего утра двигалось в северном направлении. 

 
 
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Полиция и военные готовы в случае необходимости провести эвакуацию людей, живущих в населенных пунктах, которые находятся недалеко от огненной горы. По словам...
 
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