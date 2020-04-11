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США модернизировали размещенное в Германии ядерное оружие

11.04.2020 19:28 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

США модернизировали свое ядерное оружие, дислоцированное в Германии, сообщает немецкий журнал Der Spiegel в субботу, 11 апреля. По его информации, секретная операция по модернизации прошла еще осенью 2019 года. В ее рамках с авиабазы в Бюхеле, расположенной на западе ФРГ, в США были вывезены около 20 термоядерных бомб типа B61. После обновления программного обеспечения боевые системы были через два дня возвращены обратно, пишет DW.


Фото: wikipedia.org

Вашингтон проинформировал Берлин об операции лишь незадолго до ее проведения, говорится далее в сообщении. Бундесвер находился в готовности оказать помощь в случае возникновения проблем при транспортировке. Минобороны США отказалось сообщать детали операции, указав лишь на то, что при перевозке американского атомного оружия всегда соблюдаются строгие нормы безопасности.

Немецкие Tornado могут доставить американские бомбы к цели

В период холодной войны США разместили в Западной Европе значительное количество ядерных боеголовок. После 1991 года большую их часть вывезли, но около 150 бомб до сих пор остаются на континенте и хранятся на территории разных стран, в том числе Италии, Бельгии, Нидерландов, Германии и Турции.

В Бюхеле расположена база 33-й тактической эскадры германских ВВС. В случае необходимости немецкие пилоты на самолетах Tornado смогли бы доставить американские бомбы к цели. Эта стратегия совместного использования ядерного оружия — часть программы НАТО, куда входят Германия и США.

Официально ни Вашингтон, ни Берлин не подтверждают наличие американского ядерного оружия на территории Германии.

 
 
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Американцы установили новое программное обеспечение на свои водородные бомбы, хранящиеся на территории Германии со времен холодной войны, пишет Der Spiegel.
 
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