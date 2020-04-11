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В Москве вводят пропуска для поездок на личном и общественном транспорте. Как это работает?

12.04.2020 06:03 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. Такой указ подписал 11 апреля мэр Москвы Сергей Собянин.


Фото: Reuters

Начать оформлять пропуска можно будет с понедельника, 13 апреля, с 15 числа их наличие для поездок станет обязательным. Ходить пешком пока можно без пропусков, но при этом соблюдая правила и ограничения. Ранее в Москве и области заявили о введении пропускного режима и прекращении на неделю работы большинства организаций.

Пропускная система носит заявительный характер. Получить цифровой пропуск сможет каждый, есть и перечень уважительных причин для поездок. Городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений.

Как это работает

  • Что представляет собой цифровой пропуск?

Пропуск выдается в электронном виде и представляет собой специальный код, состоящий из цифр и букв, первые 4 знака которого означают дату окончания срока действия пропуска, остальные 12 знаков позволяют идентифицировать его владельца и цель поездки.


Фото: sobyanin.ru
  • Для каких поездок нужен пропуск?

Цифровой пропуск требуется для поездок на любом виде личного и общественного транспорта — мотоцикле, скутере, автомобиле, такси, метро, МЦК, МЦД, пригородном железнодорожном и наземном общественном транспорте.

  • Какие виды пропусков бывают и куда с ними можно выехать?

— На работу. Пропуск выдается до 30 апреля включительно, если организация продолжает работать. В таком случае пропуск разрешает поездки на работу и обратно, а также служебные разъезды, например, доставку товаров курьерами. Количество поездок не ограничено.

— В медицинские учреждения. Пропуск этой категории выдается на 1 день и разрешает поездку в конкретное медицинское учреждение. Количество выдаваемых в течение недели пропусков не ограничено.

— В магазин, на дачу, на вокзал и т.п. Пропуск этой категории выдается на 1 день и разрешает поездку до места назначения и обратно. Получить этот пропуск можно будет два раза в неделю.

  • Как осуществляются поездки между Москвой и Московской областью, между Москвой и другими регионами страны?

Между Москвой и Московской областью будет действовать «роуминг» цифровых пропусков. Для поездки «Москва — Московская область» и обратно москвичам необходимо заказывать один пропуск на портале mos.ru. И наоборот, жители Московской области заказывают пропуск для поездок в Москву и по Москве на своем сайте. Для поездки в Москву из другого региона необходимо запросить московский пропуск.

  • Как получить цифровой пропуск?

Получить цифровой пропуск можно на портале mos.ru, с помощью СМС на номер 7377, по телефону +7 (495) 777-77-77.

  • Кому не нужно получать цифровые пропуска?

Военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, судьям и другим служащим, имеющим удостоверения установленного государством образца. Также пропуска не требуются гражданам младше 14 лет.

  • Какие дополнительные сведения необходимо сообщить для поездок на личном автомобиле и в общественном транспорте?

Для поездок на личном авто — государственный регистрационный номер автомобиля, для поездок в общественном транспорте — номер карты «Тройка» или «Стрелка» (при наличии).

  • Как пользоваться цифровым пропуском?

Находясь в пути, граждане обязаны предъявить паспорт и цифровой пропуск (показать распечатку или экран смартфона) по требованию должностных лиц, осуществляющих контроль передвижения по городу. Проверят пропуск в присутствии гражданина с помощью программы в планшете.

  • Будут ли защищены персональные данные?

Хранение и обработка персональных данных, собираемых для выдачи цифровых пропусков, будут осуществляться в соответствии с законодательством о персональных данных. По окончании действия режима повышенной готовности информация о выданных пропусках будет уничтожена.

 
 
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Для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска.
 
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