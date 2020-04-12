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Соперником Дональда Трампа на ноябрьских выборах станет бывший вице-президент Джо Байден

12.04.2020 15:54 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В США разрешилась интрига вокруг соперника Дональда Трампа на ноябрьских выборах - им станет бывший вице-президент Джо Байден. Его главный конкурент - сенатор-демократ от штата Вермонт Берни Сандерс - объявил о выходе из президентской гонки. Опрос, проведенный телеканалом CNN, пока отдает победу на выборах именно Байдену: за него хотят проголосовать 53 процента респондентов, а за Трампа только 42. На стороне действующего президента большинство в таких категориях, как "мужчины", "белые" и "пожилые американцы", но отрыв Байдена в категориях "женщины", "цветные" и "граждане младше 35 лет" намного значительнее. 
 
 
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В США разрешилась интрига вокруг соперника Дональда Трампа на ноябрьских выборах - им станет бывший вице-президент Джо Байден. Его главный конкурент -...
 
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