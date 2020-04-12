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В Италии из-за вопроса евробондов назревает политический кризис

12.04.2020 15:54 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Маттео Сальвини - лидер партии главных критиков ЕС в стране - намерен инициировать рассмотрение в парламенте вопроса о доверии правительству. По его словам, министр экономики и финансов Италии Роберто Гуалтьери продал страну, согласившись с предложенным ЕС вариантом борьбы с экономическими последствиями пандемии. Речь идет о выделении странам 540 миллиардов евро, в основном кредитных средств. Сальвини утверждает, что правительство Италии должно было настоять на выпуске новых специальных евробондов, а не соглашаться на использование так называемого механизма стабильности. 
 
 
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Маттео Сальвини - лидер партии главных критиков ЕС в стране - намерен инициировать рассмотрение в парламенте вопроса о доверии правительству. По его словам,...
 
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