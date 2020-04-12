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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На неделе сделка ОПЕК+ состоялась. Страны - участницы альянса договорились о сокращении добычи нефти Присоединиться к соглашению могут и другие государства-экспортеры. Перед виртуальным заседанием ОПЕК+ ожидали многого. Внимание было приковано к Саудовской...

Присоединиться к соглашению могут и другие государства-экспортеры.Перед виртуальным заседанием ОПЕК+ ожидали многого. Внимание было приковано к Саудовской Аравии и России, которые должны решить свои споры и начать стабилизировать перенасыщенный нефтяной рынок. И они это сделали. Но появилась неожиданная проблема - Мексика. ОПЕК просил Мехико сократить добычу сначала на 400 000 баррелей в сутки, потом на 350, потом на 250, тогда как Мексика была согласна сократить лишь на 100 000. К слову, последняя цифра оказалась финальной. Спустя сутки было решено, что часть ее доли в размере 250 000 баррелей на себя возьмут США.По условиям соглашения между странами, входящими в неформальное объединение ОПЕК+ (всего же к сделке присоединилось 23 государства), объемы мировой добычи будут сокращены примерно на 15 миллионов баррелей в сутки, что соответствует 15 процентам мировых поставок. Усилия ОПЕК+ для оздоровления мирового рынка нефти поддержали министры энергетики стран G20.