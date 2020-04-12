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На неделе сделка ОПЕК+ состоялась. Страны - участницы альянса договорились о сокращении добычи нефти

12.04.2020 15:54 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Присоединиться к соглашению могут и другие государства-экспортеры. 

Перед виртуальным заседанием ОПЕК+ ожидали многого. Внимание было приковано к Саудовской Аравии и России, которые должны решить свои споры и начать стабилизировать перенасыщенный нефтяной рынок. И они это сделали. Но появилась неожиданная проблема - Мексика. ОПЕК просил Мехико сократить добычу сначала на 400 000 баррелей в сутки, потом на 350, потом на 250, тогда как Мексика была согласна сократить лишь на 100 000. К слову, последняя цифра оказалась финальной. Спустя сутки было решено, что часть ее доли в размере 250 000 баррелей на себя возьмут США. 

По условиям соглашения между странами, входящими в неформальное объединение ОПЕК+ (всего же к сделке присоединилось 23 государства), объемы мировой добычи будут сокращены примерно на 15 миллионов баррелей в сутки, что соответствует 15 процентам мировых поставок. Усилия ОПЕК+ для оздоровления мирового рынка нефти  поддержали министры энергетики стран G20. 

 
 
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Присоединиться к соглашению могут и другие государства-экспортеры.  Перед виртуальным заседанием ОПЕК+ ожидали многого. Внимание было приковано к Саудовской...
 
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