Киев и самопровозглашенные республики Донбасса обменялись пленными

Источник материала: Tut.by

16 апреля Киев и самопровозглашенные ДНР и ЛНР обменялись пленными. На подконтрольную часть Украины вернулись 20 человек, на территорию Донбасса — 14, сообщает Офис президента Украины.



Фото: ssu.gov.ua

Обмен состоял из двух частей. Сначала в районе Горловки и КПВВ «Майорск» Киев передал в Донецкую область 10 человек, представители ДНР освободили 9 человек.









Второй этап обмена прошел в поселке Счастье Луганской области: Луганск передал 11 человек, Киев — 4.





Ранее в Офисе президента Украины заявили, что из-за эпидемиологической ситуации в стране всех вернувшихся поместят на карантин.





Предыдущий обмен пленными состоялся в декабре 2019 года. Тогда обмен был по формуле «76 на 123».