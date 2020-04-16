|
Киев и самопровозглашенные республики Донбасса обменялись пленными
16.04.2020 14:46 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
16 апреля Киев и самопровозглашенные ДНР и ЛНР обменялись пленными. На подконтрольную часть Украины вернулись 20 человек, на территорию Донбасса — 14,
Обмен состоял из двух частей. Сначала в районе Горловки и КПВВ «Майорск» Киев
Второй этап обмена прошел в поселке Счастье Луганской области: Луганск передал 11 человек, Киев — 4.
Ранее в Офисе президента Украины заявили, что из-за эпидемиологической ситуации в стране всех вернувшихся поместят на карантин.
Предыдущий обмен пленными состоялся в декабре 2019 года. Тогда обмен был по формуле «76 на 123».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На подконтрольную часть Украины вернулись 20 человек, на территорию Донбасса - 14
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)