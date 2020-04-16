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Киев и самопровозглашенные республики Донбасса обменялись пленными

16.04.2020 14:46 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

16 апреля Киев и самопровозглашенные ДНР и ЛНР обменялись пленными. На подконтрольную часть Украины вернулись 20 человек, на территорию Донбасса — 14, сообщает Офис президента Украины.


Фото: ssu.gov.ua

Обмен состоял из двух частей. Сначала в районе Горловки и КПВВ «Майорск» Киев передал в Донецкую область 10 человек, представители ДНР освободили 9 человек.



Второй этап обмена прошел в поселке Счастье Луганской области: Луганск передал 11 человек, Киев — 4.


Ранее в Офисе президента Украины заявили, что из-за эпидемиологической ситуации в стране всех вернувшихся поместят на карантин.


Предыдущий обмен пленными состоялся в декабре 2019 года. Тогда обмен был по формуле «76 на 123».

 
 
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На подконтрольную часть Украины вернулись 20 человек, на территорию Донбасса - 14
 
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