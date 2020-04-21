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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Хорватии планируют частично открыть границы Правительство Хорватии планирует частично открыть границы. Уже на этой неделе власти обсудят ряд послаблений, среди которых открытие пунктов пропуска через...

Правительство Хорватии планирует частично открыть границы. Уже на этой неделе власти обсудят ряд послаблений, среди которых открытие пунктов пропуска через границу на автотрассах и старт внутренних перелетов. В планах также начать восстановление туризма, в том числе вновь открыть двери гостевых домов и частных апартаментов, восстановить морской туризм, разрешить работать ресторанам и кафе.Вводить поэтапные ослабления ограничений продолжают по всему миру. С сегодняшнего дня власти Словении разрешили гражданам заниматься спортом на открытом воздухе. Уже в начале мая в стране заработают автосалоны и магазины.В Нур-Султане и Алматы при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологической безопасности возобновили работу некоторые промышленные предприятия, в том числе строительной отрасли.