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В Хорватии планируют частично открыть границы

21.04.2020 21:10 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Правительство Хорватии  планирует частично открыть границы. Уже на этой неделе власти обсудят ряд послаблений, среди которых открытие пунктов пропуска через границу на автотрассах и старт внутренних перелетов. В планах также начать восстановление туризма, в том числе вновь открыть двери гостевых домов и частных апартаментов, восстановить морской туризм, разрешить работать ресторанам и кафе. 

Вводить поэтапные ослабления ограничений продолжают по всему миру. С сегодняшнего дня власти Словении разрешили гражданам заниматься спортом на открытом воздухе. Уже в начале мая в стране заработают автосалоны и магазины. 

В Нур-Султане и Алматы при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологической безопасности возобновили работу некоторые промышленные предприятия, в том числе строительной отрасли. 

 
 
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Правительство Хорватии  планирует частично открыть границы. Уже на этой неделе власти обсудят ряд послаблений, среди которых открытие пунктов пропуска через...
 
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