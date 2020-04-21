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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Елизавета II отмечает день рождения Сегодня Елизавета II отмечает день рождения! Британской королеве 94. Сейчас Ее Величество вместе с супругом в Виндзорском замке в изоляции. Остальные члены семьи...

Сегодня Елизавета II отмечает день рождения! Британской королеве 94. Сейчас Ее Величество вместе с супругом в Виндзорском замке в изоляции. Остальные члены семьи могут поздравить королеву только при помощи видеозвонков. К слову, не будет сегодня и традиционного артиллерийского салюта, который каждый год организовывают в честь дня рождения королевы. За 68 лет правления Елизаветы II он не отменялся ни разу!Официальные аккаунты королевской семьи опубликовали в соцсетях несколько фотографий Елизаветы II и ее детскую видеозапись.