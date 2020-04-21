Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Крупную аферу в отношении пенсионеров раскрыли российские силовики Задержаны участники двух криминальных группировок - всего 8 человек. Их мошенничество нельзя назвать тривиальным, жулики использовали многоступенчатую схему. Но...

Задержаны участники двух криминальных группировок - всего 8 человек. Их мошенничество нельзя назвать тривиальным, жулики использовали многоступенчатую схему. Но об этом чуть позже. Сама история началась с обращения одного пожилого человека в полицию. У 85-летнего мужчины аферисты выманили более полумиллиона российских рублей.В ходе расследования выяснилось, что в аналогичную ситуацию попали еще полсотни человек, а преступный доход достиг 22 миллионов рублей. Какие приемы использовали подельники, расскажетМинус 560 тысяч российских рублей из семейного бюджета. Сама по себе цифра немаленькая, а если учесть, что такой суммы лишился пенсионер, становится вдвойне обидней. Пожилых людей нередко сравнивают с детьми, ибо обе эти возрастные категории легко поддаются убеждениям. И если с ребенка взять нечего, то вот старшее поколение чаще всего становится мишенью для жуликов.И вот спустя три месяца, когда, казалось бы, надежды не осталось, пенсионеру приходит письмо якобы из суда. Мол, стал он жертвой мошенников, по вердикту Фемиды получит крупную компенсацию. Однако и тут есть свое но. Для исполнения решения суда нужно перевести на определенные счета свыше 300 тысяч. Такая вот многоходовочка. Убеждали жертву и во время долгих разговоров.Слово офицера для военного человека не пустой звук, а гарант честности. Вот и 85-летний дедушка просто не мог не поверить таким громким словам. Он вновь перевел мошенникам деньги и остался ни с чем. Когда аферисты опять пропали, пенсионер обратился в полицию. Силовики крупномасштабную аферу раскрыли. Задержаны участники двух криминальных группировок, а это 8 человек.Подозреваемым предъявлено обвинение по статье "Мошенничество". Уже установлено свыше полусотни эпизодов и подсчитана общая сумма преступного дохода - это 22 миллиона российских рублей. Не исключено, что кто-то еще не осознал, что стал жертвой жуликов. Не стоит ждать обещанного три года, лучше сразу обратиться в полицию.