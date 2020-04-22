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В США протестуют против карантинных ограничений

22.04.2020 12:38 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Соединенных Штатах нарастает движение против карантинных ограничений, введенных в ряде регионов. Один за другим  губернаторы объявляют режим "оставайся дома". Он не является обязательным, но приводит к закрытию мелких и средних предприятий. Массовые акции протеста проходят в Пенсильвании, Северной Каролине и других штатах. Участие в манифестациях принимают и вооруженные до зубов люди. Дональд Трамп поддержал манифестантов заявлением в "Твиттере".


Беспорядками охвачены пригороды Парижа

Молодежь ведет уличную войну с полицией в ряде районов. Правоохранители применяют слезоточивый газ. Протестующие  отвечают пиротехникой и сожжением автомобилей. Причина конфликта в том, что накануне некий юный мотоциклист врезался в автомобиль полиции. В ответ  местные молодежные группировки вывели своих членов на улицы для борьбы, как они заявляют, "с дискриминацией со стороны властей»".

 
 
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В Соединенных Штатах нарастает движение против карантинных ограничений, введенных в ряде регионов. Один за другим  губернаторы объявляют режим "оставайся дома"....
 
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