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Беспорядками охвачены пригороды Парижа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В США протестуют против карантинных ограничений В Соединенных Штатах нарастает движение против карантинных ограничений, введенных в ряде регионов. Один за другим губернаторы объявляют режим "оставайся дома"....

В Соединенных Штатах нарастает движение против карантинных ограничений, введенных в ряде регионов. Один за другим губернаторы объявляют режим "оставайся дома". Он не является обязательным, но приводит к закрытию мелких и средних предприятий. Массовые акции протеста проходят в Пенсильвании, Северной Каролине и других штатах. Участие в манифестациях принимают и вооруженные до зубов люди. Дональд Трамп поддержал манифестантов заявлением в "Твиттере".Молодежь ведет уличную войну с полицией в ряде районов. Правоохранители применяют слезоточивый газ. Протестующие отвечают пиротехникой и сожжением автомобилей. Причина конфликта в том, что накануне некий юный мотоциклист врезался в автомобиль полиции. В ответ местные молодежные группировки вывели своих членов на улицы для борьбы, как они заявляют, "с дискриминацией со стороны властей»".