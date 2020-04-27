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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Перестрелка в США: есть жертвы Стрельба в Луизиане! Погиб полицейский, его напарник находится в больнице. Сообщается, что правоохранители получили сообщения о выстрелах в северной части города...

Стрельба в Луизиане! Погиб полицейский, его напарник находится в больнице. Сообщается, что правоохранители получили сообщения о выстрелах в северной части города Батон-Руж. По прибытии на место они в течение 4 часов вели поимку открывшего стрельбу злоумышленника. Сейчас подозреваемый взят под стражу. Его мотивы выясняются.