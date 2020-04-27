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В России не утихают лесные пожары

27.04.2020 12:52 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В России который день борются с мощнейшими лесными пожарами. Буквально за прошлые сутки площадь возгорания выросла почти на 18 тысяч гектаров и сейчас составляет более 43-х тысяч. Всего насчитывается 107 очагов. В борьбе с огнем задействованы порядка пяти тысяч человек. Вчера им удалось потушить более 200 источников возгорания. Лидирующим регионом по количеству пожаров остается Забайкальский край. 
 
 
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В России который день борются с мощнейшими лесными пожарами. Буквально за прошлые сутки площадь возгорания выросла почти на 18 тысяч гектаров и сейчас составляет...
 
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