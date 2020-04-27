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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В России не утихают лесные пожары В России который день борются с мощнейшими лесными пожарами. Буквально за прошлые сутки площадь возгорания выросла почти на 18 тысяч гектаров и сейчас составляет...

В России который день борются с мощнейшими лесными пожарами. Буквально за прошлые сутки площадь возгорания выросла почти на 18 тысяч гектаров и сейчас составляет более 43-х тысяч. Всего насчитывается 107 очагов. В борьбе с огнем задействованы порядка пяти тысяч человек. Вчера им удалось потушить более 200 источников возгорания. Лидирующим регионом по количеству пожаров остается Забайкальский край.