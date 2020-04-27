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В Китае начался второй этап клинических испытаний вакцины от COVID-19
27.04.2020 21:32 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTСразу три вакцины от COVID-19 испытывают в Китае. Первый этап успешно завершен, начался второй. Результаты уже признаны многообещающими. Специалисты из КНР приглашают принять участие в своей работе иностранных вирусологов. Это поможет быстрее добиться результата. И как отмечают китайские эксперты - насчет вируса сложился "консенсус" в научном сообществе. Его "рукотворность" крайне маловероятна.
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Сразу три вакцины от COVID-19 испытывают в Китае. Первый этап успешно завершен, начался второй. Результаты уже признаны многообещающими. Специалисты из КНР приглашают...
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