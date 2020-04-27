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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Китае начался второй этап клинических испытаний вакцины от COVID-19 Сразу три вакцины от COVID-19 испытывают в Китае. Первый этап успешно завершен, начался второй. Результаты уже признаны многообещающими. Специалисты из КНР приглашают...

Сразу три вакцины от COVID-19 испытывают в Китае. Первый этап успешно завершен, начался второй. Результаты уже признаны многообещающими. Специалисты из КНР приглашают принять участие в своей работе иностранных вирусологов. Это поможет быстрее добиться результата. И как отмечают китайские эксперты - насчет вируса сложился "консенсус" в научном сообществе. Его "рукотворность" крайне маловероятна.