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В Китае начался второй этап клинических испытаний вакцины от COVID-19

27.04.2020 21:32 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Сразу три вакцины от COVID-19 испытывают в Китае. Первый этап успешно завершен, начался второй. Результаты уже признаны многообещающими. Специалисты из КНР приглашают принять участие в своей работе иностранных вирусологов. Это поможет быстрее добиться результата. И как отмечают китайские эксперты - насчет вируса сложился "консенсус" в научном сообществе. Его "рукотворность" крайне маловероятна. 
 
 
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Сразу три вакцины от COVID-19 испытывают в Китае. Первый этап успешно завершен, начался второй. Результаты уже признаны многообещающими. Специалисты из КНР приглашают...
 
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