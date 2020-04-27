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Советник президента Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын здоров

27.04.2020 07:50 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По словам Мун Чжон Ина, лидер КНДР находится в районе Вонсана с 13 апреля, «никаких вызывающих подозрение передвижений не было замечено», пишет ТАСС.


Фото: Reuters

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын здоров. Об этом заявил в воскресенье американской телекомпании CNN специальный советник президента Республики Корея по дипломатии и вопросам национальной безопасности Мун Чжон Ин.

«Позиция нашего правительства тверда», — сказал он. «Ким Чен Ын жив и здоров. Он находится в районе Вонсана с 13 апреля. Никаких вызывающих подозрение передвижений не было замечено», — добавил советник президента Республики Корея по дипломатии и вопросам национальной безопасности.

Центральная газета КНДР «Нодон синмун» сообщила ранее, что Ким Чен Ын продолжает работать с документами, он направил послание с благодарностью строителям туристической зоны на восточном побережье Вонсан-Кальма.

Ранее CNN со ссылкой на источник в американской администрации выступила с утверждением, что в Вашингтоне изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына после якобы перенесенной им хирургической операции. Президент США Дональд Трамп позднее заявил на брифинге, что, по его данным, информация СМИ не соответствует действительности. Южнокорейские власти также заявляли об отсутствии данных о заболевании Ким Чен Ына, а в МИД КНР усомнились в источнике информации CNN. Эти утверждения также не подтверждаются информированными источниками в Пхеньяне.

Лидер КНДР не появлялся на публике с 11 апреля, когда он провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) по вопросам внутренней политики. В частности, Ким Чен Ын не посетил 12 апреля ежегодную сессию Верховного народного собрания (ВНС), а также впервые за годы своего правления не принял участие в торжественной церемонии в Кымсусанском дворце Солнца, которая состоялась 15 апреля по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена. Отсутствие Ким Чен Ына в рядах руководства страны в главный национальный праздник породило слухи о возможной болезни лидера КНДР, которые в настоящее время никак не комментируются официальными лицами народной республики.

 
 
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По словам Мун Чжон Ина, лидер КНДР находится в районе Вонсана с 13 апреля, «никаких вызывающих подозрение передвижений не было замечено».
 
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