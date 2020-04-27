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Советник президента Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын здоров
27.04.2020 07:50 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По словам Мун Чжон Ина, лидер КНДР находится в районе Вонсана с 13 апреля, «никаких вызывающих подозрение передвижений не было замечено», пишет
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын здоров. Об этом заявил в воскресенье американской телекомпании
«Позиция нашего правительства тверда», — сказал он. «Ким Чен Ын жив и здоров. Он находится в районе Вонсана с 13 апреля. Никаких вызывающих подозрение передвижений не было замечено», — добавил советник президента Республики Корея по дипломатии и вопросам национальной безопасности.
Центральная газета КНДР «Нодон синмун» сообщила ранее, что Ким Чен Ын продолжает работать с документами, он направил послание с благодарностью строителям туристической зоны на восточном побережье Вонсан-Кальма.
Ранее CNN со ссылкой на источник в американской администрации выступила с утверждением, что в Вашингтоне
Лидер КНДР
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По словам Мун Чжон Ина, лидер КНДР находится в районе Вонсана с 13 апреля, «никаких вызывающих подозрение передвижений не было замечено».
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