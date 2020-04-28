ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

The Insider и Bellingcat назвали ключевого фигуранта дела о крушении MH17

28.04.2020 16:30 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Расследовательские проекты The Insider и Bellingcat идентифицировали одного из ключевых фигурантов дела о сбитом над Донбассом «боинге» малайзийских авиалиний в июле 2014 года.


Фото: Reuters

По версии изданий, фигурирующий в перехваченных накануне крушения телефонных переговорах «Владимир Иванович» — это заместитель руководителя Пограничной службы ФСБ генерал-полковник Андрей Бурлака. «Русская служба Би-би-си» пришла к аналогичному выводу, проведя собственное расследование независимо от The Insider и Bellingcat.

Телефонные перехваты опубликовала в ноябре 2019 года Объединенная следственная группа по делу MH17. Среди прочих в них фигурировали Александр Бородай (на тот момент глава правительства самопровозглашенной Донецкой народной республики) и Владислав Сурков (на тот момент помощник президента РФ), а также упоминались фамилии главы ФСБ Александра Бортникова и министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Судя по контексту, одним из главных участников этих бесед был некий «Владимир Иванович», который играл ключевую роль в курировании военных действий на Донбассе и согласовании передвижения вооружений через российско-украинскую границу, пишет The Insider. Например, ему напрямую подчинялся Игорь Стрелков, которому официально предъявлены обвинения по делу о крушении боинга.

Журналисты проверили телефонные номера, которыми пользовался «Владимир Иванович», через приложение GetContact, а также искали упоминания о нем «во всех известных нам прослушках, слитых письмах и прочих подобных источниках». В итоге косвенное подтверждение о том, что это один из руководителей ФСБ Андрей Иванович Бурлака, было обнаружено в утекшей переписке помощника главы ДНР Дениса Пушилина в мессенджере Viber.

Затем они сравнили голос «Владимира Ивановича» из телефонных перехватов с доступными записями его интервью 2013 и 2018 годов. Аудио-экспертиза проводилась в Национальном центре медиа-криминалистики Университета Колорадо в Денвере — она показала, что коэффициент соответствия этих записей составляет 94. «Би-би-си» также провела свою фоноскопическую экспертизу в британской лаборатории Martin Barry Forensic Services, которая подтвердила, что образцы голосов «Владимира Ивановича» и генерала Бурлаки в целом совпадают.

Также Bellingcat проанализировал сведения о перелетах Бурлаки в 2014—2015 годах. Согласно им, в это время высокопоставленный сотрудник ФСБ «постоянно летал в Ростов, Крым и Краснодар — три центра управления украинской операцией». Его перелеты хронологически стыкуются с информацией, полученной из телефонных перехватов, отмечают расследователи.

По данным «Би-би-си», в день катастрофы MH17 Бурлака находился в Ростове-на-Дону. Один из источников издания утверждает, что после окончания активной фазы конфликта на востоке Украины в 2014—2015 годах генерал Бурлака получил повышение, а также звание Героя России. В открытом доступе соответствующего президентского указа нет, но известно, что до 2014 года Бурлака был генерал-лейтенантом, а после стал генерал-полковником.

В Пограничной службе ФСБ пока не ответили на запрос «Би-би-си». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу издания о комментарии сказал: «Мы не знаем, о чем идет речь». Официальная Москва неоднократно отрицала какую-либо причастность к крушению «боинга» на Донбассе.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Расследовательские проекты The Insider и Bellingcat идентифицировали одного из ключевых фигурантов дела о сбитом над Донбассом «боинге» малайзийских авиалиний в июле 2014...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Округ Харрисон в Миннесоте уже несколько дней охвачен огнем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

27.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Горецкий вестник
28.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика