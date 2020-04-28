Одного из богатейших людей Норвегии заподозрили в убийстве своей жены. Она пропала полгода назад

Источник материала: Tut.by

Полиция Норвегии утром 28 апреля задержала инвестора и мультимиллионера Тома Хагена по подозрению в убийстве или причастности к убийству его жены, которая пропала в октябре 2018 года. Об этом сообщает норвежская телерадиовещательная корпорация NRK.



Фото: Reuters

Хагена задержали по пути на работу. В его доме в пригороде Осло и в офисе прошли обыски.

По словам главы Восточного полицейского округа норвежской столицы Иды Эйстезе, во время расследования исчезновения Анны-Элизабет Хаген появились подозрения, которые позже подтвердились, что история с похищением — заранее спланированный обман.

Эйстезе не уточнила мотив, сославшись на тайну следствия. Ни пропавшую женщину, ни ее тело до сих пор не нашли, добавила представитель полиции. В прокуратуре Норвегии сказали , что 29 апреля попросят суд арестовать Хагена на четыре недели. Газета Aftenposten со ссылкой на адвоката миллионера пишет , что тот не признает вину.

68-летняя Анна-Элизабет Хаген исчезла в октябре 2018 года. Последний раз ее видели в собственном доме в коммуне Лёренскуг недалеко от Осло. Сначала полиция расследовала дело как похищение с целью выкупа. Муж пропавшей сказал, что нашел записку с требованием заплатить € 9 млн в криптовалюте.

Летом 2019 года следствие выдвинуло гипотезу об убийстве Хаген. Тогда же, по словам Эйстезе, появились подозрения о причастности мужа-миллионера, который инсценировал похищение, чтобы замести следы.

Хаген входит в список 200 самых богатых людей Норвегии. Его состояние оценивают почти в $ 200 млн. В 1990-х он основал компанию Elkraft AS, которая стала одним из крупных поставщиков электроэнергии в странах Северной Европы. Еще миллионер занимается инвестициями в недвижимость. Как сообщает NBC News, Том и Анна-Элизабет Хагены поженились, когда им было по 19 лет, и прожили в браке почти 50 лет.