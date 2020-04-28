Правительство Украины отозвало представление Саакашвили в вице-премьеры

Источник материала: Tut.by

Правительство Украины отозвало из Верховной рады представление о назначении экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили вице-премьером, сообщает украинское издание «Цензор.нет». Собеседник, близкий к Саакашвили, подтвердил РБК , что правительство Украины отозвало представление.



Фото: Reuters

По данным «Цензора», причиной решения правительства стало то, что ему не удалось набрать достаточное количество депутатов, готовых поддержать такое назначение. Для утверждения Саакашвили на посту зампреда кабинета требуется 226 голосов депутатов Рады. У пропрезидентской партии «Слуга народа» сейчас 248 голосов, что могло бы позволить утвердить назначение без учета мнения других фракций. Однако переговоры с депутатами партии провалились, хотя инициатива исходила непосредственно от Зеленского: поддержать Саакашвили согласились не более 170 депутатов.

По данным издания, команда Зеленского теперь рассматривает возможность предложить Саакашвили вместо поста в правительстве другую должность. «В настоящее время рассматривается вариант выдвижения Саакашвили на выборах мэра в Одессе как кандидата „Слуги народа“ с максимальной поддержкой власти, и политической, и финансовой», — пишет «Цензор».

Михаил Саакашвили не ответил на звонки РБК.

22 апреля политик заявил , что получил от президента Владимира Зеленского предложение войти в состав правительства Украины в качестве вице-премьера по реформам. Экс-президент Грузии рассказал, что провел «очень содержательную и полезную» беседу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и намерен представить свои предложения в Верховную раду как часть общей правительственной программы. Говоря о своих возможных обязанностях, Саакашвили сообщил, что Зеленский, в частности, поручит ему заниматься переговорами с Международным валютным фондом (МВФ).

Информация о возможном назначении Саакашвили вызвала резкую негативную реакцию в Грузии, где против экс-президента возбуждено несколько уголовных дел. Премьер страны Георгий Гахария высказался о том, что для стратегического партнера в лице Украины категорически недопустимо назначать человека, который был осужден и разыскивается за серьезные преступления в Грузии. Он пригрозил, что в случае такого назначения Тбилиси отзовет посла из Киева как минимум для консультаций.

Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год. Вскоре после поражения на выборах в 2013 году он покинул страну, где против него было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по обвинению в растрате. С 2014 года Саакашвили продолжал политическую деятельность в Украине. В феврале 2015 года он был назначен советником президента Петра Порошенко, а в мае возглавил Одесскую областную администрацию. Этот пост он покинул в ноябре 2016 года на фоне политического конфликта с Петром Порошенко и ушел в оппозицию к официальному Киеву. В июле 2017 года Порошенко отменил указ о вручении экс-президенту Грузии украинского гражданства, в 2018 году Саакашвили выслали из страны. В Украину он вернулся весной 2019 года, после ухода Порошенко в отставку.