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Кличко показал, как тренируется на карантине прямо в рабочем кабинете

29.04.2020 06:02 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Виталий Кличко продемонстрировал, как можно поддерживать спортивную форму, оставаясь в самоизоляции. Видео киевский мэр опубликовал у себя в Facebook.

«Друзья! Карантин, конечно, утомил. И отсутствием полноценных тренировок, в частности. Но размяться можно и дома, и на работе, и с разным подручным „снаряжением“. Держимся, чтобы первый этап ослабления ограничений наступил как можно быстрее!» — написал Кличко.

Он устраивает небольшую тренировку прямо в рабочем кабинете, а вместо скакалки использует удлинитель.

Карантин в Киеве ввели в начале марта. В апреле ограничительные меры были ужесточены. В городе не работают общепит, крупные торговые и развлекательные центры, фитнес-клубы, салоны красоты, массажа, парикмахерские, культурные заведения, кинотеатры. А также общественный транспорт и метро. Занятия в школах и университетах проводят дистанционно.

28 апреля Кличко заявил, что следующие две недели будут решающими: если до 12 мая не будет резкого увеличения количества больных, в городе начнут смягчать ограничения.

 
 
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Он устраивает небольшую тренировку прямо в рабочем кабинете.
 
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