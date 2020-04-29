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Кличко показал, как тренируется на карантине прямо в рабочем кабинете
29.04.2020 06:02 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Виталий Кличко продемонстрировал, как можно поддерживать спортивную форму, оставаясь в самоизоляции. Видео киевский мэр опубликовал у себя в Facebook.
«Друзья! Карантин, конечно, утомил. И отсутствием полноценных тренировок, в частности. Но размяться можно и дома, и на работе, и с разным подручным „снаряжением“. Держимся, чтобы первый этап ослабления ограничений наступил как можно быстрее!» — написал Кличко.
Он устраивает небольшую тренировку прямо в рабочем кабинете, а вместо скакалки использует удлинитель.
Карантин в Киеве ввели в начале марта. В апреле ограничительные меры были ужесточены. В городе не работают общепит, крупные торговые и развлекательные центры, фитнес-клубы, салоны красоты, массажа, парикмахерские, культурные заведения, кинотеатры. А также общественный транспорт и метро. Занятия в школах и университетах проводят дистанционно.
28 апреля Кличко
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Он устраивает небольшую тренировку прямо в рабочем кабинете.
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