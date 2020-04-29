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Взрыв бензовоза в Сириии: погибли 40 человек, в том числе 11 детей
29.04.2020 06:50 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В результате взрыва бензовоза, начиненного взрывчаткой, в сирийском Африне погибли 40 мирных жителей, сообщило Минобороны Турции,
Среди погибших были 11 детей, уточнили в ведомстве. Еще 47 человек получили ранения, они были госпитализированы.
По
Турецкое Минобороны обвинило в организации взрыва курдские вооруженные формирования PYD/PKK, которых Анкара считает террористами.
Госдепартамент США призвал к деэскалации ситуации в Африне. В
Африн, расположенный на севере Сирии, находится под контролем турецких вооруженных сил. Турция установила контроль над населенным пунктом в ходе военной операции «Оливковая ветвь» в 2018 году. Анкара стремилась создать буферную зону между основной территорией Сирии и собственной южной границей, вытеснив оттуда вооруженные формирования курдов. В итоге курды вывели свои вооруженные формирования из города, а турецкие войска там закрепились.
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Минобороны Турции обвинило в организации взрыва вооруженные формирования курдов. По данным сирийских СМИ, в результате взрыва также погибли турецкие военные.
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