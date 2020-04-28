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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Теракт в Сирии: есть погибшие и раненые Срочные новости приходят из Сирии. На рынке города Африн в провинции Алеппо прогремел мощный взрыв. Погибли более 40 человек, в их числе 11 детей. Еще свыше 40...

Срочные новости приходят из Сирии. На рынке города Африн в провинции Алеппо прогремел мощный взрыв. Погибли более 40 человек, в их числе 11 детей. Еще свыше 40 получили ранения. По словам очевидцев, на воздух взлетел начиненный взрывчаткой автомобиль. На месте погибло много людей, так как рядом находились полуприцеп с топливом, газовые баллоны и канистры с бензином. Пока ни одна группировка не взяла ответственность за теракт.