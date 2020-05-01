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Смягчение карантина в Чехии

01.05.2020 13:04 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Правительство Чехии анонсировало новые смягчения карантина. Уже через 10 дней в гимназии вернутся старшеклассники. Также возобновится обучение в университетах. Правда, с ограничением - в одной аудитории должны находиться не более 15 человек. Министр здравоохранения Чехии рассказал также о возобновлении работы некоторых площадок для массовых мероприятий.

Адам Войтех, Министр здравоохранения Чехии: "После дебатов с ведущими эпидемиологами страны мы решили возобновить работу театров, кинотеатров, концертных залов, цирков и других подобных площадок вместимостью до 100 человек. Плохая новость состоит в том, что мы договорились, что летом этого года мы отменяем все большие фестивали, в том числе музыкальные".

В Великобритании план по смягчению карантинных мер обсудят уже на следующей неделе. 


Борис Джонсон заявил, что пик эпидемии в Королевстве пройден. 

А австрийские власти с сегодняшнего дня отменяют режим ограничений выхода из дома.

 
Теги: Новости
 
 
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Правительство Чехии анонсировало новые смягчения карантина. Уже через 10 дней в гимназии вернутся старшеклассники. Также возобновится обучение в университетах....
 
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