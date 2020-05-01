Источник материала: БT

В Великобритании план по смягчению карантинных мер обсудят уже на следующей неделе.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Смягчение карантина в Чехии Правительство Чехии анонсировало новые смягчения карантина. Уже через 10 дней в гимназии вернутся старшеклассники. Также возобновится обучение в университетах....

Правительство Чехии анонсировало новые смягчения карантина. Уже через 10 дней в гимназии вернутся старшеклассники. Также возобновится обучение в университетах. Правда, с ограничением - в одной аудитории должны находиться не более 15 человек. Министр здравоохранения Чехии рассказал также о возобновлении работы некоторых площадок для массовых мероприятий.Борис Джонсон заявил, что пик эпидемии в Королевстве пройден.А австрийские власти с сегодняшнего дня отменяют режим ограничений выхода из дома.