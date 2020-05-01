|
Смягчение карантина в Чехии
01.05.2020 13:04 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПравительство Чехии анонсировало новые смягчения карантина. Уже через 10 дней в гимназии вернутся старшеклассники. Также возобновится обучение в университетах. Правда, с ограничением - в одной аудитории должны находиться не более 15 человек. Министр здравоохранения Чехии рассказал также о возобновлении работы некоторых площадок для массовых мероприятий.
Адам Войтех, Министр здравоохранения Чехии: "После дебатов с ведущими эпидемиологами страны мы решили возобновить работу театров, кинотеатров, концертных залов, цирков и других подобных площадок вместимостью до 100 человек. Плохая новость состоит в том, что мы договорились, что летом этого года мы отменяем все большие фестивали, в том числе музыкальные".
В Великобритании план по смягчению карантинных мер обсудят уже на следующей неделе.
Борис Джонсон заявил, что пик эпидемии в Королевстве пройден.
А австрийские власти с сегодняшнего дня отменяют режим ограничений выхода из дома.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство Чехии анонсировало новые смягчения карантина. Уже через 10 дней в гимназии вернутся старшеклассники. Также возобновится обучение в университетах....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)