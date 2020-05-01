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В США американец с винтовкой обстрелял посольство Кубы
01.05.2020 13:04 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПосольство Кубы в США подверглось обстрелу. Сотрудники диппредставительства не пострадали, однако был нанесен ущерб зданию. Полиция задержала злоумышленника на месте. Им оказался 42-летний житель штата Техас. У мужчины изъята штурмовая винтовка. Мотивы преступника выясняются.
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Посольство Кубы в США подверглось обстрелу. Сотрудники диппредставительства не пострадали, однако был нанесен ущерб зданию. Полиция задержала злоумышленника на...
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