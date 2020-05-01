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В Мичигане вооруженные протестующие прорвались в Капитолий

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Калифорния закрывает пляжи из-за наплыва отдыхающих Пока одни меры смягчают, другие наоборот ужесточают. Губернатор Калифорнии распорядился закрыть все пляжи в округе Лос-Анджелеса. Дело в том, что в южные регионы...

Пока одни меры смягчают, другие наоборот ужесточают. Губернатор Калифорнии распорядился закрыть все пляжи в округе Лос-Анджелеса. Дело в том, что в южные регионы штата пришла летняя жара. Люди, несмотря на призывы властей оставаться дома, толпами собрались на пляжах. Теперь они вновь опустели.К слову, американцы не очень-то хотят сидеть дома. Накануне по стране вновь прокатилась волна протестов. В Мичигане протестующие, в том числе вооруженные, прорвались в здание Капитолия штата. Они требовали отмены карантина и возвращения на работу.