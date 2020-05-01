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Калифорния закрывает пляжи из-за наплыва отдыхающих

01.05.2020 15:52 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Пока одни меры смягчают, другие наоборот ужесточают. Губернатор Калифорнии распорядился закрыть все пляжи в округе Лос-Анджелеса. Дело в том, что в южные регионы штата пришла летняя жара. Люди, несмотря на призывы властей оставаться дома, толпами собрались на пляжах. Теперь они вновь опустели.

В Мичигане вооруженные протестующие прорвались в Капитолий 


К слову, американцы не очень-то хотят сидеть дома. Накануне по стране вновь прокатилась волна протестов. В Мичигане протестующие, в том числе вооруженные, прорвались в здание Капитолия штата. Они требовали отмены карантина и возвращения на работу.

 
 
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Пока одни меры смягчают, другие наоборот ужесточают. Губернатор Калифорнии распорядился закрыть все пляжи в округе Лос-Анджелеса. Дело в том, что в южные регионы...
 
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