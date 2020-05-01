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В Дании предотвратили теракт
01.05.2020 13:04 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПолиция Дании предотвратила теракт. В ходе масштабной операции был задержан подозреваемый, у него было найдено оружие и боеприпасы. Имя предполагаемого террориста не разглашается, однако известно, что он входил в радикальную исламистскую группировку. Судя по всему, планировал несколько крупных терактов в Копенгагене.
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Полиция Дании предотвратила теракт. В ходе масштабной операции был задержан подозреваемый, у него было найдено оружие и боеприпасы. Имя предполагаемого...
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