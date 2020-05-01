Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Дании предотвратили теракт Полиция Дании предотвратила теракт. В ходе масштабной операции был задержан подозреваемый, у него было найдено оружие и боеприпасы. Имя предполагаемого...

Полиция Дании предотвратила теракт. В ходе масштабной операции был задержан подозреваемый, у него было найдено оружие и боеприпасы. Имя предполагаемого террориста не разглашается, однако известно, что он входил в радикальную исламистскую группировку. Судя по всему, планировал несколько крупных терактов в Копенгагене.