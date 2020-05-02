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В Китае открыли все достопримечательности
02.05.2020 13:30 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПо всему миру постепенно ослабляют карантин. В Китае открыли все достопримечательности. В стране возобновился 30-процентный поток путешественников. Чтобы попасть на туристический объект, нужно заранее забронировать себе место онлайн. Так, в Пекине музейный комплекс "Запретный город" распродал 5 тысяч билетов меньше чем за 12 часов. Сейчас по всей Поднебесной уже работают музеи, национальные парки и храмовые комплексы.
Лю Ганг, представитель национального лесного парка Тяньмэньшань: "Национальный парк обеспечивает нужный контроль за потоком посетителей и иные меры по сдерживанию распространения болезни. Кроме того, мы расширили наши туристические маршруты с трех до пяти, чтобы сократить плотность туристического потока в парке и таким образом дать возможность посетителям провести время с комфортом".
Первый этап снятия ограничений выдержали и некоторые страны ЕвропыИз-за стабильной ситуации с COVID-19
В США, где не все губернаторы позитивно встретили призыв постепенно открываться, половина штатов облегчила ограничительные меры. Но все же ситуация в некоторых регионах остается непростой. В штатах с карантином люди продолжают протестовать. Они требуют снять ограничения и возобновить работу.
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По всему миру постепенно ослабляют карантин. В Китае открыли все достопримечательности. В стране возобновился 30-процентный поток путешественников. Чтобы попасть...
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