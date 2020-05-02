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Первый этап снятия ограничений выдержали и некоторые страны Европы

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Китае открыли все достопримечательности По всему миру постепенно ослабляют карантин. В Китае открыли все достопримечательности. В стране возобновился 30-процентный поток путешественников. Чтобы попасть...

По всему миру постепенно ослабляют карантин. В Китае открыли все достопримечательности. В стране возобновился 30-процентный поток путешественников. Чтобы попасть на туристический объект, нужно заранее забронировать себе место онлайн. Так, в Пекине музейный комплекс "Запретный город" распродал 5 тысяч билетов меньше чем за 12 часов. Сейчас по всей Поднебесной уже работают музеи, национальные парки и храмовые комплексы.Из-за стабильной ситуации с COVID-19, а, концертные залы и другие подобные учреждения вместимостью до ста человек.сегодня разрешили короткие прогулки и занятия на открытом воздухе. В том же направлении двигается и Украина. Там уже через 9 дней постепенно начнут выходить из локдауна. Ряд ограничений с 5 мая снимет и Сингапур. В стране возобновят работу некоторые предприятия, людям разрешат заниматься физкультурой на открытых частных территориях.В США, где не все губернаторы позитивно встретили призыв постепенно открываться, половина штатов облегчила ограничительные меры. Но все же ситуация в некоторых регионах остается непростой. В штатах с карантином люди продолжают протестовать. Они требуют снять ограничения и возобновить работу.