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В Китае открыли все достопримечательности

02.05.2020 13:30 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

По всему миру постепенно ослабляют карантин. В Китае открыли все достопримечательности. В стране возобновился 30-процентный поток путешественников. Чтобы попасть на туристический объект, нужно заранее забронировать себе место онлайн. Так, в Пекине музейный комплекс "Запретный город" распродал 5 тысяч билетов меньше чем за 12 часов. Сейчас по всей Поднебесной уже работают музеи, национальные парки и храмовые комплексы.

Лю Ганг,  представитель национального лесного парка Тяньмэньшань: "Национальный парк обеспечивает нужный контроль за потоком посетителей и иные меры по сдерживанию распространения болезни. Кроме того, мы расширили наши туристические маршруты с трех до пяти, чтобы сократить плотность туристического потока в парке и таким образом дать возможность посетителям провести время с комфортом". 

Первый этап снятия ограничений выдержали и некоторые страны Европы

Из-за стабильной ситуации с COVID-19 в Австрии отменили режим самоизоляции, а в Чехии через неделю откроются кинотеатры, концертные залы и другие подобные учреждения вместимостью до ста человек. В Испании сегодня разрешили короткие прогулки и занятия на открытом воздухе. В том же направлении двигается и Украина. Там уже через 9 дней постепенно начнут выходить из локдауна. Ряд ограничений с 5 мая снимет и Сингапур. В стране возобновят работу некоторые предприятия, людям разрешат заниматься физкультурой на открытых частных территориях.

В США, где не все губернаторы  позитивно встретили призыв постепенно открываться, половина штатов облегчила ограничительные меры. Но все же ситуация в некоторых регионах остается непростой. В штатах с карантином люди продолжают протестовать. Они требуют снять ограничения и возобновить работу.

 
 
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По всему миру постепенно ослабляют карантин. В Китае открыли все достопримечательности. В стране возобновился 30-процентный поток путешественников. Чтобы попасть...
 
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