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Уже двое суток в Латвии разыскивают пропавший дрон

04.05.2020 10:02 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Контроль над ним был потерян во время тестового полета. Судя по всему, произошел технический сбой и беспилотник улетел в неизвестном направлении. К его поискам подключились даже военные. Из-за инцидента закрыто воздушное пространство аэропорта Риги. Топлива дрону должно хватить на 90 часов. Всех жителей страны, которые заметят беглеца, а весит он 26 кг,  попросили немедленно сообщить в координационный центр.
 
 
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Контроль над ним был потерян во время тестового полета. Судя по всему, произошел технический сбой и беспилотник улетел в неизвестном направлении. К его поискам...
 
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