Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Уже двое суток в Латвии разыскивают пропавший дрон Контроль над ним был потерян во время тестового полета. Судя по всему, произошел технический сбой и беспилотник улетел в неизвестном направлении. К его поискам...

Контроль над ним был потерян во время тестового полета. Судя по всему, произошел технический сбой и беспилотник улетел в неизвестном направлении. К его поискам подключились даже военные. Из-за инцидента закрыто воздушное пространство аэропорта Риги. Топлива дрону должно хватить на 90 часов. Всех жителей страны, которые заметят беглеца, а весит он 26 кг, попросили немедленно сообщить в координационный центр.