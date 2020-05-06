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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Смягчение карантина в Словакии Правительство Словакии с этого дня отменяет ряд социальных ограничений, которые вводили в марте из-за распространения COVID-19. В стране улучшается...

Правительство Словакии с этого дня отменяет ряд социальных ограничений, которые вводили в марте из-за распространения COVID-19. В стране улучшается эпидемиологическая ситуация. Сегодня откроются библиотеки, а также массажные кабинеты и косметические салоны. Будут работать парикмахерские, солярии, гостинцы и пансионы. Посетителей будут ждать музеи под открытым небом, зоопарки и ботанические сады.