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Миллион долларов выбросили на дорогу злоумышленники в Калифорнии
06.05.2020 09:22 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTМиллион наличными выбросили на дорогу злоумышленники во время погони в Калифорнии. Полиция в итоге арестовала двоих мужчин из Нью-Йорка. Судя по всему, наличные деньги им нужны были для покупки наркотиков - их следы на банкнотах унюхали служебные собаки. В картонных коробках, по официальным данным, было 915 тысяч долларов. Кроме денег там были еще портативные рации.
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Миллион наличными выбросили на дорогу злоумышленники во время погони в Калифорнии. Полиция в итоге арестовала двоих мужчин из Нью-Йорка. Судя по всему, наличные...
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