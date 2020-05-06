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Миллион долларов выбросили на дорогу злоумышленники в Калифорнии

06.05.2020 09:22 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Миллион наличными выбросили на дорогу злоумышленники во время погони в Калифорнии. Полиция в итоге арестовала двоих мужчин из Нью-Йорка. Судя по всему, наличные деньги им нужны были для покупки наркотиков - их следы на банкнотах унюхали служебные собаки. В картонных коробках, по официальным данным, было 915  тысяч долларов. Кроме денег там были еще портативные рации.

 
 
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Миллион наличными выбросили на дорогу злоумышленники во время погони в Калифорнии. Полиция в итоге арестовала двоих мужчин из Нью-Йорка. Судя по всему, наличные...
 
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