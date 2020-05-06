|
Администрация Дональда Трампа разрабатывает проект договора о добыче полезных ископаемых на Луне
06.05.2020 20:06 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПо данным Reuters, документ будет называться "Соглашение Артемиды". Подписать его Вашингтон намерен с Канадой, Японией, Объединенными Арабскими Эмиратами и государствами Евросоюза. Ни России, ни Китая, ни Индии в списке нет, хотя они признанные лидеры в освоении космического пространства. Суть же проекта в создании баз по добыче ископаемых на спутнике Земли и зон безопасности вокруг них от вмешательства в работу третьих стран и компаний.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным Reuters, документ будет называться "Соглашение Артемиды". Подписать его Вашингтон намерен с Канадой, Японией, Объединенными Арабскими Эмиратами и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)