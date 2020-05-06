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Администрация Дональда Трампа разрабатывает проект договора о добыче полезных ископаемых на Луне

06.05.2020 20:06 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

По данным  Reuters, документ будет называться  "Соглашение Артемиды". Подписать его Вашингтон намерен  с Канадой, Японией, Объединенными Арабскими Эмиратами и государствами Евросоюза. Ни России, ни Китая, ни Индии  в списке нет, хотя они признанные лидеры в освоении космического пространства. Суть же проекта  в создании баз по добыче ископаемых на спутнике Земли и зон безопасности вокруг них  от вмешательства в работу третьих стран и компаний.
 
 
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По данным  Reuters, документ будет называться  "Соглашение Артемиды". Подписать его Вашингтон намерен  с Канадой, Японией, Объединенными Арабскими Эмиратами и...
 
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