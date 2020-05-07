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США могут создать альтернативу ВОЗ
07.05.2020 12:51 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTСША не исключают создания альтернативы Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщил Майк Помпео в прямом эфире телеканала "ФоксБизнес".
Майк Помпео, госсекретарь США: "Президент поставил нам ясную цель: нельзя допустить, чтобы ВОЗ снова потерпела неудачу. Недопустимо, чтобы в организацию поступали сотни миллионов американских долларов, если она не будет выполнять свои задачи. Так что мы думаем над этим. И мы намерены найти способ, при котором США будут лидером в выработке мер в сфере международного здравоохранения. ВОЗ с этим не справилась. Как говорит президент США, если международная организация работает, то это хорошо. Если нет, то мы просто не будем ее участниками".
Ранее Дональд Трамп распорядился приостановить американские взносы в ВОЗ, обвинив организацию в сокрытии фактов о распространении COVID-19.
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США не исключают создания альтернативы Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщил Майк Помпео в прямом эфире телеканала "ФоксБизнес". Майк Помпео,...
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