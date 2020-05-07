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Иран поменял название национальной валюты, в устной и письменной речи теперь - туман
07.05.2020 14:14 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTИран поменял название национальной валюты. Таково решение Президента этой страны Хасана Роухани. Отныне в устной и письменной речи иранцы начнут использовать только слово "туман", напомним, ранее в обиходе было название "риал". Поводом именного апгрейда стало большое количество ошибок в банках, связанных с путаницей между риалом и туманом, поскольку ошибались и простые люди, и банковские служащие.
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Иран поменял название национальной валюты. Таково решение Президента этой страны Хасана Роухани. Отныне в устной и письменной речи иранцы начнут использовать...
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