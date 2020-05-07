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Иран поменял название национальной валюты, в устной и письменной речи теперь - туман

07.05.2020 14:14 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Иран поменял название национальной валюты. Таково решение Президента этой страны Хасана Роухани. Отныне в устной и письменной речи иранцы начнут использовать только слово "туман", напомним, ранее в обиходе было название "риал". Поводом именного апгрейда стало большое количество ошибок в банках, связанных с путаницей между риалом и туманом, поскольку ошибались и простые люди, и банковские служащие.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Иран поменял название национальной валюты. Таково решение Президента этой страны Хасана Роухани. Отныне в устной и письменной речи иранцы начнут использовать...
 
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