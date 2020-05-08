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Положение мигрантов на фоне COVID-19 ухудшилось

08.05.2020 22:48 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

ООН серьезно обеспокоена судьбой мигрантов. С повышенным риском заражения COVID-19 сталкиваются тысячи человек. Они оказались без надлежащей медицинской помощи, ограничения на поездки лишили людей возможности вернуться домой, а отсутствие работы оставило без средств к существованию. 

Антонио Виторино, глава Международной организации по миграции ООН: "Они оказались в затруднительном положении, в больших и малых группах в приграничных районах, в ужасных условиях, без доступа к минимальной помощи, особенно это касается проверки состояния здоровья. И это вызывает у нас огромную обеспокоенность. Мы просим правительства предоставить гуманитарным работникам и специалистам здравоохранения доступ к группам, оказавшимся в зоне риска". 

 
 
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ООН серьезно обеспокоена судьбой мигрантов. С повышенным риском заражения COVID-19 сталкиваются тысячи человек. Они оказались без надлежащей медицинской помощи,...
 
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