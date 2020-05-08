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Жесткие карантинные меры в Европе наложили отпечаток на торжества

08.05.2020 22:48 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Жесткие карантинные меры наложили отпечаток на торжества по случаю 75-й годовщины Победы, которые Европа традиционно отмечает 8 мая. Сегодня они проходят более чем скромно. Во Франции Эммануэль Макрон возложил венок к памятнику Шарлю де Голлю на Елисейских полях, а затем принял участие в традиционной церемонии у Вечного огня и Могилы Неизвестного Солдата.

В Британии с торжественной речью к нации обратилась королева Елизавета. Погибших в войне почтили минутой молчания. В небе над Лондоном торжественно пролетели "Красные стрелы" королевских ВВС.

А в Германии Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Ангела Меркель  возложили венки к мемориалу памяти жертв войны в центре Берлина. По всей стране также прошла минута молчания.

 
 
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Жесткие карантинные меры наложили отпечаток на торжества по случаю 75-й годовщины Победы, которые Европа традиционно отмечает 8 мая. Сегодня они проходят более чем...
 
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