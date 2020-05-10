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В США продолжаются протесты против локдауна
10.05.2020 12:36 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTОрганизованные мероприятия противников карантинного режима не стихают в Огайо, Кентукки, Мэриленде, Мичигане. В США, где на данный момент официально подтверждены около миллиона трехсот десяти тысяч случаев заражения, решение о смягчении ограничений в той или иной сфере принимают губернаторы. Президент же Трамп неоднократно подчеркивал, что лично выступает против блокировки. Так или иначе негативный эффект внутренних изоляционных мер растет и выражается он в десятках миллионов безработных.
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Организованные мероприятия противников карантинного режима не стихают в Огайо, Кентукки, Мэриленде, Мичигане. В США, где на данный момент официально подтверждены...
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