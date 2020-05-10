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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В США продолжаются протесты против локдауна Организованные мероприятия противников карантинного режима не стихают в Огайо, Кентукки, Мэриленде, Мичигане. В США, где на данный момент официально подтверждены...

Организованные мероприятия противников карантинного режима не стихают в Огайо, Кентукки, Мэриленде, Мичигане. В США, где на данный момент официально подтверждены около миллиона трехсот десяти тысяч случаев заражения, решение о смягчении ограничений в той или иной сфере принимают губернаторы. Президент же Трамп неоднократно подчеркивал, что лично выступает против блокировки. Так или иначе негативный эффект внутренних изоляционных мер растет и выражается он в десятках миллионов безработных.