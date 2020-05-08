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Недовольства карантином в Европе продолжаются
08.05.2020 22:48 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTОколо тысячи исков поступило в суды Германии. В большинстве - требования смягчить жесткие карантинные меры. Предприниматели настаивают на возобновлении работы.
Против замораживания экономики выступили и в Варшаве. Акции протеста прошли также в Греции и Бельгии.
В Брюсселе митинг провели работники отелей и общепита. На главной площади они разложили свою форменную одежду, предупреждая, что карантин ведет к гибели их бизнеса.
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Около тысячи исков поступило в суды Германии. В большинстве - требования смягчить жесткие карантинные меры. Предприниматели настаивают на возобновлении работы. ...
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