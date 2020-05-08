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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Недовольства карантином в Европе продолжаются Около тысячи исков поступило в суды Германии. В большинстве - требования смягчить жесткие карантинные меры. Предприниматели настаивают на возобновлении работы. ...

Около тысячи исков поступило в суды Германии. В большинстве - требования смягчить жесткие карантинные меры. Предприниматели настаивают на возобновлении работы.Против замораживания экономики выступили и в Варшаве. Акции протеста прошли также в Греции и Бельгии.В Брюсселе митинг провели работники отелей и общепита. На главной площади они разложили свою форменную одежду, предупреждая, что карантин ведет к гибели их бизнеса.