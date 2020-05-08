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Жители и врачи в США за отмену карантина
08.05.2020 22:48 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTМассовые протесты продолжаются и в США. Отмены карантина, который длится вот уже второй месяц, требуют жители Калифорнии. Как утверждают специалисты, запирать людей в квартирах - это не метод борьбы.
Скотт Готлиб, экс-комиссар управления по контролю за продуктами и лекарствами США: "Исследования показывают, что занятия на свежем воздухе представляют меньший риск заражения COVID-19, чем те, которые проводятся в помещениях. Когда штаты откроются, они должны стремиться упростить правила и позволить проводить больше развлекательных, религиозных и деловых мероприятий именно на улице".
Том Фриден, врач-инфекционист США: "Парки, пляжи - это только если в них людей не битком набито, езда на велосипеде, прогулки - это все прекрасно. Наслаждайся природой. Там гораздо меньший риск распространения вируса".
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Массовые протесты продолжаются и в США. Отмены карантина, который длится вот уже второй месяц, требуют жители Калифорнии. Как утверждают специалисты, запирать...
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