ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Жители и врачи в США за отмену карантина

08.05.2020 22:48 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Массовые протесты продолжаются и в США. Отмены карантина, который длится вот уже второй месяц, требуют жители Калифорнии. Как утверждают специалисты, запирать людей в квартирах - это не метод борьбы.

Скотт Готлиб, экс-комиссар управления по контролю за продуктами и лекарствами США: "Исследования показывают, что занятия на свежем воздухе представляют меньший риск заражения COVID-19, чем те, которые проводятся в помещениях. Когда штаты откроются, они должны стремиться упростить правила и позволить проводить больше развлекательных, религиозных и деловых мероприятий именно на улице".

Том Фриден, врач-инфекционист США: "Парки, пляжи - это только если в них людей не битком набито, езда на велосипеде, прогулки - это все прекрасно. Наслаждайся природой. Там гораздо меньший риск распространения вируса".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Массовые протесты продолжаются и в США. Отмены карантина, который длится вот уже второй месяц, требуют жители Калифорнии. Как утверждают специалисты, запирать...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Положение мигрантов на фоне COVID-19 ухудшилось
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

07.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
08.05.2020
Драгічынскі веснік
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика