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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Принцу Арчи год Новое видео уже активно обсуждается в Сети. Многие интернет-пользователи с умилением заметили, что в ролике герцогиня нежно называет малыша его сокращенным именем...

Новое видео уже активно обсуждается в Сети. Многие интернет-пользователи с умилением заметили, что в ролике герцогиня нежно называет малыша его сокращенным именем Арч. Другие убеждены, что книгу "Утка, кролик" подарила телеведущая Опра Уинфри. Дело в том, что ранее она обещала, что будет снабжать библиотеку мальчика новыми книгами. Такие подарки Опра делает всем людям, которые ей очень дороги.