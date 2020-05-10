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Принцу Арчи год
10.05.2020 14:56 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTНовое видео уже активно обсуждается в Сети. Многие интернет-пользователи с умилением заметили, что в ролике герцогиня нежно называет малыша его сокращенным именем Арч. Другие убеждены, что книгу "Утка, кролик" подарила телеведущая Опра Уинфри. Дело в том, что ранее она обещала, что будет снабжать библиотеку мальчика новыми книгами. Такие подарки Опра делает всем людям, которые ей очень дороги.
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Новое видео уже активно обсуждается в Сети. Многие интернет-пользователи с умилением заметили, что в ролике герцогиня нежно называет малыша его сокращенным именем...
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