Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Нидерландах парочка устроила нежные лебединые "танцы" У многих из нас лебеди ассоциируются с верностью. Это и неудивительно, эти птицы выбирают себе пару на всю жизнь и все время проводят вместе. А эта история из...

У многих из нас лебеди ассоциируются с верностью. Это и неудивительно, эти птицы выбирают себе пару на всю жизнь и все время проводят вместе. А эта история из Нидерландов - очередное тому подтверждение. Самка лебедя начала себя плохо чувствовать, людям пришлось отвезти ее к ветеринару. У нее обнаружили пищевое отравление. Птица провела в клинике долгих три недели. И вот пришло время воссоединения. Встретившись, парочка устроила нежные лебединые "танцы". Очень трогательный момент.