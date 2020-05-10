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В Нидерландах парочка устроила нежные лебединые "танцы"

10.05.2020 16:06 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

У многих из нас лебеди ассоциируются с верностью. Это и неудивительно, эти птицы выбирают себе пару на всю жизнь и все время проводят вместе. А эта история из Нидерландов - очередное тому подтверждение. Самка лебедя начала себя плохо чувствовать, людям пришлось отвезти ее к ветеринару. У нее обнаружили пищевое отравление. Птица провела в клинике долгих три недели. И вот пришло время воссоединения. Встретившись, парочка устроила нежные лебединые "танцы". Очень трогательный момент. 
 
 
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У многих из нас лебеди ассоциируются с верностью. Это и неудивительно, эти птицы выбирают себе пару на всю жизнь и все время проводят вместе. А эта история из...
 
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