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В Нидерландах парочка устроила нежные лебединые "танцы"
10.05.2020 16:06 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTУ многих из нас лебеди ассоциируются с верностью. Это и неудивительно, эти птицы выбирают себе пару на всю жизнь и все время проводят вместе. А эта история из Нидерландов - очередное тому подтверждение. Самка лебедя начала себя плохо чувствовать, людям пришлось отвезти ее к ветеринару. У нее обнаружили пищевое отравление. Птица провела в клинике долгих три недели. И вот пришло время воссоединения. Встретившись, парочка устроила нежные лебединые "танцы". Очень трогательный момент.
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У многих из нас лебеди ассоциируются с верностью. Это и неудивительно, эти птицы выбирают себе пару на всю жизнь и все время проводят вместе. А эта история из...
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