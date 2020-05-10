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В Токио открылся отель для инфицированных коронавирусом
10.05.2020 16:21 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTТам решено размещать пациентов, у которых заболевание протекает в легкой форме. Вместо персонала - роботы. Каждый день они следят за чистотой и порядком, а также ухаживают за пациентами. Всеобщий любимец администратор Пеппер. Он приветствует и подбадривает вновь прибывших. Новые технологии вполне могут сыграть на руку гостиничному бизнесу, ведь это удобно и, что важнее всего, безопасно.
Наоко Кубота, представитель мэрии Токио: "Мы хотели использовать технологию робототехники, которой славится Япония, чтобы создать в отеле комфортную и приятную обстановку. Например, на этот раз мы представляем робота-уборщика для этого лобби, которое обычно считается красной зоной. Мы будем пробовать этих роботов-уборщиков, оснащенных искусственным интеллектом, вместо людей для уборки всего района".
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Там решено размещать пациентов, у которых заболевание протекает в легкой форме. Вместо персонала - роботы. Каждый день они следят за чистотой и порядком, а также...
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