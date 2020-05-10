Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Токио открылся отель для инфицированных коронавирусом Там решено размещать пациентов, у которых заболевание протекает в легкой форме. Вместо персонала - роботы. Каждый день они следят за чистотой и порядком, а также...

Там решено размещать пациентов, у которых заболевание протекает в легкой форме. Вместо персонала - роботы. Каждый день они следят за чистотой и порядком, а также ухаживают за пациентами. Всеобщий любимец администратор Пеппер. Он приветствует и подбадривает вновь прибывших. Новые технологии вполне могут сыграть на руку гостиничному бизнесу, ведь это удобно и, что важнее всего, безопасно.