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Два бульдога из Дании прославились на весь интернет

10.05.2020 17:04 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В заборе вокруг дома девушка сделала две дыры для бульдогов, Богарта и его мамы Уинстон. Через них собаки могут следить за тем, что происходит на улице. 

Хозяйка решила сделать окошки более нарядными и нарисовала вокруг отверстий корону и шутовской колпак.

Однажды, когда Богарт выглянул на улицу, его успела снять на видео прохожая. Ролик быстро набрал популярность в интернете.

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В заборе вокруг дома девушка сделала две дыры для бульдогов, Богарта и его мамы Уинстон. Через них собаки могут следить за тем, что происходит на улице.  Хозяйка...
 
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