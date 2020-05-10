Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Два бульдога из Дании прославились на весь интернет В заборе вокруг дома девушка сделала две дыры для бульдогов, Богарта и его мамы Уинстон. Через них собаки могут следить за тем, что происходит на улице. Хозяйка...

В заборе вокруг дома девушка сделала две дыры для бульдогов, Богарта и его мамы Уинстон. Через них собаки могут следить за тем, что происходит на улице.Хозяйка решила сделать окошки более нарядными и нарисовала вокруг отверстий корону и шутовской колпак.Однажды, когда Богарт выглянул на улицу, его успела снять на видео прохожая. Ролик быстро набрал популярность в интернете.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите