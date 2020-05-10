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Два бульдога из Дании прославились на весь интернет
10.05.2020 17:04 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ заборе вокруг дома девушка сделала две дыры для бульдогов, Богарта и его мамы Уинстон. Через них собаки могут следить за тем, что происходит на улице.
Хозяйка решила сделать окошки более нарядными и нарисовала вокруг отверстий корону и шутовской колпак.
Однажды, когда Богарт выглянул на улицу, его успела снять на видео прохожая. Ролик быстро набрал популярность в интернете.
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В заборе вокруг дома девушка сделала две дыры для бульдогов, Богарта и его мамы Уинстон. Через них собаки могут следить за тем, что происходит на улице. Хозяйка...
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