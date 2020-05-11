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Сильная пыльная буря накрыла столицу Индии
11.05.2020 10:02 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВоскресный день превратился в сумерки. Видимость на дорогах приблизилась к нулю. В отдельных районах Нью-Дели прошел дождь с порывистым ветром. Накануне шторма температура воздуха в мегаполисе превысила отметку плюс 40. Это был самый высокий показатель в сезоне.
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Воскресный день превратился в сумерки. Видимость на дорогах приблизилась к нулю. В отдельных районах Нью-Дели прошел дождь с порывистым ветром. Накануне шторма...
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