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Пентагон признал гибель 132 мирных жителей от рук своих военных на протяжении 2019 года

10.05.2020 16:34 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Речь идет об операциях, проводимых ведомством в Сирии, Ираке и Афганистане. Главным образом ошибочными были авиаудары. В одном только Афганистане 108 мирных граждан погибли в результате атак американцев с воздуха. Гуманитарные организации называют гораздо более высокие цифры.
 
 
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Речь идет об операциях, проводимых ведомством в Сирии, Ираке и Афганистане. Главным образом ошибочными были авиаудары. В одном только Афганистане 108 мирных граждан...
 
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