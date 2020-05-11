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Акции протеста против карантинных мер прокатились по Германии

11.05.2020 10:02 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Для разгона толпы полиция применила перечный спрей. Задержаны десятки участников митингов. Около 5 тысяч человек вышли на улицы в Штутгарта, а в Мюнхене протестовали около 3 тысяч горожан. В Берлине еще несколько тысяч. В Германии к поэтапному ослаблению карантинных мер приступили 20 апреля. Заработали небольшие магазины. Возобновляются и занятия в школах. 

 
 
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Для разгона толпы полиция применила перечный спрей. Задержаны десятки участников митингов. Около 5 тысяч человек вышли на улицы в Штутгарта, а в Мюнхене...
 
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