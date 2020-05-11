Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Акции протеста против карантинных мер прокатились по Германии Для разгона толпы полиция применила перечный спрей. Задержаны десятки участников митингов. Около 5 тысяч человек вышли на улицы в Штутгарта, а в Мюнхене...

Для разгона толпы полиция применила перечный спрей. Задержаны десятки участников митингов. Около 5 тысяч человек вышли на улицы в Штутгарта, а в Мюнхене протестовали около 3 тысяч горожан. В Берлине еще несколько тысяч. В Германии к поэтапному ослаблению карантинных мер приступили 20 апреля. Заработали небольшие магазины. Возобновляются и занятия в школах.